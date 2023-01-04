Цифры о протекании новой вспышки коронавируса в Китае слишком занижены, - ВОЗ

Глобальное беспокойство выразили на брифинге в среду, 4 января, представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По их словам, тревожность возросла из-за сообщений Китая о вспышке коронавируса, заполненных больницах и переполненных похоронных бюро. При этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что Китай ежедневно сообщает о смертности от COVID, но в единичных цифрах.

"Текущие цифры, опубликованные из Китая, занижают количество госпитализаций в отделение интенсивной терапии и особенно случаев смертности среди больных", - отметил Майк Райан, исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

На самом деле агентство ООН продолжает получать оперативные данные из Китая, но сомневается в их подлинности.

"ВОЗ обеспокоена риском для жизни в Китае и подтверждает важность вакцинации, включая бустерные дозы во избежание госпитализации, тяжелых заболеваний и смерти", - подчеркнул он.

Согласно данным ВОЗ, которые приводит Reuters, анализ CDC Китая показал, что там бушует вирус штамма Omicron.

Как отмечают международные эксперты в области здравоохранения, в Китае уже в этом году возможны по меньшей мере 1 млн смертей, связанных с COVID.