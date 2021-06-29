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Цифровий COVID-сертифікат може призвести до хаосу, - авіакомпанії ЄС

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Вівторок 29 червня 2021 19:14
Цифровий COVID-сертифікат може призвести до хаосу, - авіакомпанії ЄС Фото: аеропорти Європи готуються до хаосу після запуску COVID-сертифікатів (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Запуск цифрового COVID-сертифіката у липні може призвести до хаосу в пасажирських авіаперевезеннях. Слабка координація між країнами ризикує обернутися масовими чергами в аеропортах.

Про це пише Reuters з посиланням на лист групи європейських аеропортів ACI і представницьких органів авіакомпаній A4E, IATA і ERA лідерам Євросоюзу.

"Оскільки пасажиропотік в найближчі тижні зросте, ризик хаосу в європейських аеропортах реальний", - йдеться в цьому листі.

Відзначимо, цифрові сертифікати призначені для того, щоб за допомогою QR-кодів довести отримання вакцини від COVID, наявність імунітету після хвороби або негативного тесту на коронавірус.

У листі також йдеться про те, що єдиний спосіб уникнути величезних черг під час пікового літнього сезону - це впровадити систему, при якій сертифікат про вакцинацію і дані про місцезнаходження пасажира обробляються віддалено ще до прибуття до аеропорту.

Крім того, авіакомпанії наполягають на тому, що перевірки мають проводитися тільки в країні відправлення, а не після прибуття. А обладнання для перевірки QR-кодів мають надавати національні уряди.

Як зазначив один з підписантів звернення віце-президент IATA по Європі Рафаель Шварцман, час, що витрачається на навігацію по аеропортах, зріс удвічі - з 1,5 до 3 годин. А якщо пасажиропотік повернеться до колишнього рівня, то затримки через сертифікати можуть збільшити цей час до 5-8 годин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна вийшла на фінальний етап запуску COVID-сертифікатів для поїздок до країн ЄС.

Також стало відомо, що Україна та ЄС взаємно визнають COVID-сертифікати. Зі США треба домовлятися окремо.

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