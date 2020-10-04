Туреччина почала випробування вакцини від COVID-19 на людях

Туреччина почала випробування вакцини від коронавірусної хвороби на людях. За час пандемії в країні COVID-19 захворіли понад 320 тисяч осіб.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

"Зусилля Туреччини з розробки місцевої вакцини проти нового коронавірусу досягли стадії випробувань на людях", - повідомив міністр охорони здоров'я Фахреттин Коджа у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Він додав, що в найближчі сім-десять днів у Туреччині також "будуть вжиті інші зусилля щодо вакцинації".

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я Туреччини, загальна кількість хворих в країні нині складає 323 014 осіб, а число видужалих - 283 868 осіб.

Нагадаємо, в світі 8 компаній знаходяться на фінальній стадії розробки вакцини від коронавірусу. Україна активно веде з ними переговори про постачання вакцин, у разі успіху.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що у Китаї почали масову вакцинацію від коронавірусу.