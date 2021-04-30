Туреччина схвалила російську вакцину "Супутник V"

За його словами, турецьке агентство з лікарських засобів схвалило екстрене використання вакцини "Супутник V".

"Я бажаю, щоб це принесло користь обом країнам. Таким чином, третя вакцина буде використовуватися в нашій країні", - заявив Коджа.

Також президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що готовий особисто обговорити з російським президентом Володимиром Путіним поставки препарату, якщо це буде потрібно.

"У нас достатньо вакцин. Скоро надійде "Супутник V". При необхідності я обговорю це питання і з президентом Путіним. Німецькі виробники вакцини BioNTech також здійснять поставки до Туреччини", - сказав він.