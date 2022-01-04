Тисяча за вакцинацію: скільки грошей витратили українці та на що найбільше

"За перші два тижні роботи програми "єПідтримка" понад 6,2 мільйона українців подали заявки в "Дії" на отримання 1000 грн. Більш як 700 млн грн з отриманих коштів українці вже витратили", - йдеться в повідомленні.

Найпопулярніші види витрат

За даними Мінекономіки, за видами витрат найпопулярнішими стали:

книжкові магазини - 250 млн грн;

кінотеатри - 210 млн грн;

залізничні та авіа пасажирські перевезення - 90 млн грн;

театри, концерти та розважальні послуги - 87 млн грн;

спорт - 59 млн грн.

Всього з початку дії програми "єПідтримка" громадянам вже виплачено майже 6 млрд гривень.