Тысяча за вакцинацию: сколько денег потратили украинцы и на что больше всего

"За первые две недели работы программы "еПоддержка" свыше 6,2 миллиона украинцев подали заявки в "Дие" на получение 1000 грн. Более 700 млн грн из полученных средств украинцы уже потратили", - говорится в сообщении.

Самые популярные виды расходов

По данным Минэкономики, по видам расходов самыми популярными стали:

книжные магазины - 250 млн грн;

кинотеатры - 210 млн грн;

железнодорожные и авиа пассажирские перевозки - 90 млн грн;

театры, концерты и развлекательные услуги - 87 млн грн;

спорт - 59 млн грн.

Всего с начала действия программы "еПоддержка" гражданам уже выплачено почти 6 млрд гривен.