Тысяча за вакцинацию: сколько денег потратили украинцы и на что больше всего

В Украине уже более 6,2 млн граждан подали заявки на получение тысячи за вакцинацию от коронавируса по программе "еПоддержка". Между тем более 700 млн гривен украинцы уже потратили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
"За первые две недели работы программы "еПоддержка" свыше 6,2 миллиона украинцев подали заявки в "Дие" на получение 1000 грн. Более 700 млн грн из полученных средств украинцы уже потратили", - говорится в сообщении.
По данным Минэкономики, по видам расходов самыми популярными стали:
Всего с начала действия программы "еПоддержка" гражданам уже выплачено почти 6 млрд гривен.
Напомним, с января 2022 года тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса украинские пенсионеры смогут потратить на лекарства.
Добавим, в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) ответили, нужно ли декларировать "ковидную тысячу".