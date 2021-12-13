Тисяча за вакцинацію. Віртуальні карти вже оформили понад мільйон українців

Українські банки почали випускати віртуальні карти для виплати тисячі гривень за вакцинацію. Станом на ранок, 13 грудня, вже відкрито 1 035 225 карт в рамках проекту "е-Підтримка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Сьогодні очікуємо підключення мінімум ще одного великого банку. Даний проект - це хороший тест на швидкість впровадження інновацій для різних секторів бізнесу і держави", - резюмував він.

При цьому міністр запропонував користувачем оновити додаток "Дія" і записатися на бета-тестування послуги.

"1 035 225 віртуальних карт відкрито в рамках проекту "е-підтримка" і 1 348 137 користувачів записалися на бета-тестування послуги, яке стартує сьогодні", - написав він.

Нагадаємо, з 19 грудня українці зможуть отримати тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу. Розраховувати на виплату зможуть ті, хто отримав обидва щеплення від COVID-19.

Очікується, що на виплати за вакцинацію з державного бюджету цього року виділять 8 млрд гривень.

Варто відзначити, щоб отримати гроші, потрібно оформити віртуальну карту в одному з банків партнерів, а потім заповнити заявку в додатку "Дія "в розділі "Послуги".