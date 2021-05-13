Вчені назвали реальну летальність від COVID в Україні в 2020 році. Вона вище втричі

В Україні переглянули дані летальності від коронавірусу. Так, реальна смертність від COVID-19 в 2020 році в країні була майже втричі більшою, ніж публікували в статистиці Міністерства охорони здоров'я.

"Отримані дані істотно уточнюють чисельність випадків надмірної смертності, пов'язаної з коронавірусом, яка, як це показано в попередніх звітах, в 2020 році перевищувала число опублікованих летальних випадків в щоденній статистиці від МОЗ приблизно втричі", - заявили вчені.

У НАН відзначили, що такі дані підтверджує і Інститут показників і оцінки здоров'я (IHME), розташований в США. За їхніми даними,

"Число жертв пандемії в Україні (разом з окупованими нині територіями) становить не 46 737, а 138 507, тобто в 2,96 разів більше", - додали в НАН.