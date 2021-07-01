Вчені назвали вакцини, які можуть захищати від COVID протягом років

За даними вчених, імунізованим мРНК- вакцинами, не знадобиться ревакцинація, оскільки вірус не мутує надто сильно від його першочергової форми.

Хоча ефективність вакцини Johnson & Johnson не була вивчена, та дослідники прогнозують, що імунна відповідь на цю вакцину буде менш стійкою, ніж у мРНК- вакцин.

Зазначено, що люди, які перехворіли на COVID-19, а потім були імунізовані, також ніколи не потребуватимуть ревакцинації.

Втім, людям похилого віку, людям зі слабкою імунною системою та тим, хто приймає препарати, що пригнічують імунітет, все одно можуть знадобитися додаткові дози.

Як повідомляють дослідники, імунні клітини, що розпізнають вірус, можуть зберігатися в кістковому мозку не менше 8 місяців після інфікування COVID-19.

Інші наголошують, що В-клітини пам'яті продовжують дозрівати та зміцнюватися протягом як мінімум року після зараження.

Також вчені дослідили наскільки можуть бути ефективні вакцини проти індійського штаму Дельта.

Вказано, що препарати, які потребують введення двох доз, набагато менш ефективні проти варіанту Дельта, як мРНК- вакцини.

Проте не виключається той факт, що це може бути пов’язано з пропуском введення другої дози вакцини.