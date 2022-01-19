Вчені оцінили ризик повторного зараження "Омікроном"

Вчені досліджували дані в період домінування "Омікрона" з 20 грудня 2021 року по 9 січня 2022 року. Згідно з даними, люди, вакциновані і ревакциновані проти коронавірусу будь-яким препаратом, рідше виявлялися COVID-позитивними, ніж невакциновані.

"Тим не менш, вакцина була менш ефективною, ніж до цього", - йдеться в повідомленні.

У службі зазначили, що в період з 2 липня 2021 року по 9 січня 2022 року нещеплені проти COVID-19 люди приблизно в 2 рази частіше повторно заражалися коронавірусом, ніж повністю вакциновані.

Крім того, в період з 9 по 31 грудня 2021 року люди, заражені штамом "Омікрон", менше повідомляли про втрату смаку та нюху, ніж заражені "Дельтою".