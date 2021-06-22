Вчені розказали, як зміниться добова кількість нових COVID-випадків у найближчі тижні

У найближчі тижні в Україні знижуватиметься кількість хворих на коронавірус. Науковці прогнозують по 400-600 випадків на добу.

Про це йдеться в в огляді поточної епідемічної ситуації, опублікованому на сайті Національної академії наук (НАН) України .

"Зменшення кількості нових виявлень очікується впродовж іще кількох тижнів, а середня кількість нових інфікувань знизиться до середніх значень 400–600 на день протягом наступних двох тижнів", - йдеться в повідомленні.

За прогнозом науковців, в Україні збережеться тенденція до невисокого рівня захворюваності коронавірусом.

Нагадаємо, за вчора в Україні виявили 296 нових випадків коронавірусу. Це найменший показник з початку року.

Раніше, у Київській школі економіки попередили, що нова хвиля коронавірусу може початися вже влітку, якщо в Україні почне поширюватися штам "Дельта".