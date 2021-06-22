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Ученые рассказали, как изменится суточное количество новых COVID-случаев в ближайшие недели

Автор: РБК-Украина

В ближайшие недели в Украине будет снижаться количество больных коронавирусом. Ученые прогнозируют по 400-600 случаев в сутки.

Об этом говорится в обзоре текущей эпидемической ситуации, опубликованном на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины.

По прогнозу ученых, в Украине сохранится тенденция к невысокому уровню заболеваемости коронавирусом.

"Уменьшение количества новых обнаружений ожидается в течение еще нескольких недель, а среднее количество новых инфицирований снизится до средних значений 400-600 в день в течение следующих двух недель", - говорится в сообщении.

Напомним, за вчера в Украине выявили 296 новых случаев коронавируса. Это наименьший показатель с начала года.

Ранее, в Киевской школе экономики предупредили, что новая волна коронавируса может начаться уже летом если в Украине начнет распространяться штамм "Дельта".

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