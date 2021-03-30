Вчені спрогнозували пік третьої хвилі COVID-19 в Україні

Як зазначають вчені, впродовж останнього тижня в Україні спостерігається суттєве зниження темпів зростання кількості нових випадків коронавірусу.

"Статистичні показники останніх кількох днів дають підстави сподіватися, що загальна епідемічна динаміка розвивається за дещо оптимістичнішим сценарієм, ніж було прогнозовано. Три дні поспіль кількість нових виявлень виявляється на близько 20% меншою за прогнозну", - розповіли в НАН.

Вчені прогнозують, що за такої динаміки пік третьої хвилі коронавірусу в Україні потрібно очікувати протягом одного-двох тижнів, а на реальне покращення ситуації з COVID-19 можна сподіватися не раніше, ніж за 3-4 тижні.

"Якщо статистична динаміка не є результатом непередбачених затримок у надходженні даних, то сукупність позитивних ознак дозволяє очікувати пікового періоду протягом одного-двох тижнів", - заявили в НАН.