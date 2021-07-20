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Загрозливу ситуацію із захворюваністю на COVID виявили в Одеській області

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Одеська область, Вівторок 20 липня 2021 14:18
Загрозливу ситуацію із захворюваністю на COVID виявили в Одеській області Фото: загрозливу ситуацію із захворюваністю на COVID виявили в Одеській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Одеській області зафіксовано загрозливу тенденцію зростання показників захворюваності на COVID-19. За останній тиждень у регіоні спостерігається зростання госпіталізацій на 50%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-брифінг керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрія Ганиченко.

Експерт наголосив, що тижнева кількість нових випадків та госпіталізацій в Україні почала зростати - до плюс 5%.

"Зараз з’являється стабільний тренд на зростання захворюваності. Це лише відбувається в Одеській області, де за останній тиждень рівень госпіталізацій зріс на 50%. Відповідно необхідно вже зараз реагувати на таке зростання і визначати на рівні окремих територіальних громад звідки йде спалах" - сказав Ганиченко.

Він зазначив, що наразі середній рівень госпіталізації в Україні становить 6,9 на 100 тисяч населення, а в Одеській області - 12,6, що вдвічі більше.

За словами експерта, хоч у Сумській області рівень госпіталізацій становить 13,2, цей показник стабільний вже тривалий час, а тому фахівці не класифікують це як спалах.

Експерт підкреслив, що показовою є ситуація у Тернопільській області, де рівень госпіталізації зріс ще більше, ніж в Одеській.

"Практично у два рази зріс рівень госпіталізації (зараз він становить 88,9% - ред.), але це не спалах. У Тернопільській області зараз найкраща ситуація по країні з рівнем захворюваності та рівнем госпіталізації, тому що госпіталізують в середньому за добу від 0 до 5 осіб…там спалаху немає", - зазначив Ганиченко.

Нагадаємо, за даними МОЗ, Одеська та Тернопільська області не відповідають "зеленій" зоні за одним із показників.

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