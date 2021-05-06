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Україна до 20 травня має отримати півмільйона доз вакцини Pfizer

Автор: Дмитро Левицький

Україна у травні має отримати партію вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Як розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, до 20 травня мають прибути близько 500 тисяч доз вакцини.

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

"Ми очікуємо Pfizer у травні. Ми очікуємо поставки до 20 травня. Повинні прийти до 500 тисяч доз вакцини", - сказав міністр.

Степанов додав, що крім Pfizer, у травні Україна має отримати партії й інших вакцин, зокрема Sinovac та AstraZeneca.

"Ще ми очікуємо 1 млн доз Sinovac у травні. Сьогодні провів зустріч з власником Serum Institute. Він обіцяє, що уряд Індії надасть дозвіл на експорт вакцин. Щонайменше 500 тисяч доз (з Індії - ред.) очікуємо у цьому місяці. Ще 1,4 млн доз AstraZeneca очікуємо за ініціативою COVAX", - повідомив він.

Нагадаємо, на початку травня Україна та компанія Pfizer домовилися про ще один контракт на вакцину від коронавірусу. Тепер Україна в цілому отримає 20 млн доз вакцини Pfizer за прямим контрактом.

Крім того, нещодавно в Румунії заявили, що вирішили поділитися з Україною вакциною від коронавірусу.

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Новини України Вакцина від коронавірусупоставкиУкраїнаМінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим Степанов