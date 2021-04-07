Україна у квітні має отримати ще мільйон доз вакцини Sinovac, - МОЗ

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав терміни отримання наступних партій китайської COVID-вакцини компанії Sinovac . За його словами, вже у квітні Україна має отримати 1 млн доз китайської вакцини.

Про це йшлося в інтерв'ю міністра програмі "ТСН" .

Як розповів Степанов, у четвер, 8 квітня, він проведе відеоконференцію з керівництвом компанії Sinovac, під час якої обговорюватимуть нові поставки вакцини.

"Попередньо, ми повинні отримати 1 млн доз Sinovac вже у квітні, решту доз - у травні. Будемо розмовляти про збільшення обсягів поставок цієї вакцини", - зазначив він.

Зазначимо, Україна також чекає на отримання вакцин від коронавірусу Novavax, Covishield, Pfizer, а також партії вакцини за механізмом COVAX. Загалом в МОЗ розраховують на 32 млн доз вакцин.