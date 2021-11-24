RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна в чотири рази скорочує термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів

Автор: Ілона Свиридова

Кабінет міністрів України в чотири рази скорочує термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів. Тепер він діятиме протягом 30 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.

"Також змінено термін дії "жовтого" COVID-сертифіката, який підтверджував проведення як мінімум одного щеплення. Він становитиме 30 днів, раніше він був дійсним 120 днів", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Примітно, що в Україні інтервал між введенням першої та другої дози вакцини AstraZeneca становить від 4 до 12 тижнів. На засіданні уряду Ляшко окремо не роз'яснював, чи означає це, що тим, хто вакцинується AstraZeneca, "жовтий" сертифікат буде недоступний через 30 днів.

Нагадаємо, сьогодні також вносяться зміни до правил адаптивного карантину в Україні, згідно з якими у "жовтих" зонах бізнес зможе працювати, якщо всі співробітники отримають по дві дози вакцини від COVID.

Докладніше у матеріалі "Нові правила. Як Кабмін планує змінити обмеження карантину в Україні".

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор Ляшкосертифікат вакцинації