Україна в чотири рази скорочує термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів

Кабінет міністрів України в чотири рази скорочує термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів. Тепер він діятиме протягом 30 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.

"Також змінено термін дії "жовтого" COVID-сертифіката, який підтверджував проведення як мінімум одного щеплення. Він становитиме 30 днів, раніше він був дійсним 120 днів", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Примітно, що в Україні інтервал між введенням першої та другої дози вакцини AstraZeneca становить від 4 до 12 тижнів. На засіданні уряду Ляшко окремо не роз'яснював, чи означає це, що тим, хто вакцинується AstraZeneca, "жовтий" сертифікат буде недоступний через 30 днів.