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Украина в четыре раза сокращает срок действия "желтых" COVID-сертификатов

Автор: Илона Свиридова

Кабинет министров Украины в четыре раза сокращает срок действия "желтых" COVID-сертификатов. Теперь он будет действовать в течение 30 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.

"Также изменен срок действия "желтого" COVID-сертификата, который подтверждал проведение как минимум одной прививки. Он будет составлять 30 дней, ранее он был действительным 120 дней", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Примечательно, что в Украине интервал между введением первой и второй дозы вакцины AstraZeneca составляет от 4 до 12 недель. На заседании правительства Ляшко отдельно не разъяснял, означает ли это, что тем, кто вакцинируется AstraZeneca, "желтый" сертификат будет недоступен спустя 30 дней.

На прошлой неделе Ляшко заявил, что около 600 тысяч украинцев не пришли за второй дозой COVID-прививки хотя время уже наступило. Возможно, сокращение срока действия "желтых" сертификатов должно подстегнуть их к получению второй дозы.

Напомним, сегодня также вносятся изменения в правила адаптивного карантина в Украине, согласно которым в "желтых" зонах бизнес сможет работать, если все сотрудники получат по две дозы вакцины от COVID.

Подробнее в материале "Новые правила. Как Кабмин планирует изменить ограничения карантина в Украине".

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Виктор Ляшкосертификат вакцинации