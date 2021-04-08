ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна має готуватися до самостійного виробництва COVID-вакцин, - Кабмін

Новость на русском → Київ, Четвер 08 квітня 2021 15:41
Україна має готуватися до самостійного виробництва COVID-вакцин, - Кабмін Фото: Олег Немчинов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Лера Полищук

Україна повинна готуватися до самостійного виробництва вакцин. Оскільки коронавірус, як і інші хвороби, - це великий сучасний виклик сучасного суспільства.

Про це заявив міністр Кабінетів міністрів Олег Нємчинов в ефірі телеканалу "Будинок".

"Україна повинна готуватися до самостійного виробництва вакцини, тому що не тільки коронавірус, але й інші хвороби, - це великий сучасний виклик сучасного суспільства і потрібно мати національне виробництво вакцин в Україні", - заявив він.

Нагадаємо, в лютому головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що в Україні є розроблена програма відновлення фармацевтичного виробництва вакцин. Зараз вона знаходиться на затвердженні.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна повинна виробляти свою вакцину від коронавіруса, тому що у світі йде боротьба за отримання препаратів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Вакцина від коронавірусу Україна вакцинація Кабінет Міністрів України
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19