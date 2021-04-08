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Україна має готуватися до самостійного виробництва COVID-вакцин, - Кабмін

Автор: Лера Полищук

Україна повинна готуватися до самостійного виробництва вакцин. Оскільки коронавірус, як і інші хвороби, - це великий сучасний виклик сучасного суспільства.

Про це заявив міністр Кабінетів міністрів Олег Нємчинов в ефірі телеканалу "Будинок".

"Україна повинна готуватися до самостійного виробництва вакцини, тому що не тільки коронавірус, але й інші хвороби, - це великий сучасний виклик сучасного суспільства і потрібно мати національне виробництво вакцин в Україні", - заявив він.

Нагадаємо, в лютому головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що в Україні є розроблена програма відновлення фармацевтичного виробництва вакцин. Зараз вона знаходиться на затвердженні.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна повинна виробляти свою вакцину від коронавіруса, тому що у світі йде боротьба за отримання препаратів.

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Новини України Вакцина від коронавірусуУкраїнавакцинаціяКабінет Міністрів України
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