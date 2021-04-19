Україна має підготувати найсучаснішу лабораторію для розробки вакцин, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні вкрай необхідно якнайшвидше підготувати найсучаснішу лабораторію для розробки вакцин та ліків. Міністерство охорони здоров’я шукає шляхи для вирішення цього завдання.
З цією метою цього року в державному бюджеті заклали 100 мільйонів гривень.
"Нам потрібно зібрати наші найсвітліші голови і забезпечити їм умови роботи на рівні західних фахівців. Україні потрібна така лабораторія не лише в часи цієї пандемії. В цілому це може стати виходом на виклики майбутнього", - заявив глава держави.
Як писало РБК-Україна, Зеленський вважає, що у найсильнішої країни в світі не обов'язково має бути зброя. Однак така країна повинна бути забезпечена вакциною від коронавірусу.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україні слід якнайшвидше розробляти і виробляти власну вакцину проти коронавірусу. Тоді перші результати будуть вже через три роки.