Украина должна подготовить современную лабораторию для разработки вакцин, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украине крайне необходимо как можно быстрее подготовить современную лабораторию для разработки вакцин и лекарств. Министерство здравоохранения ищет пути для решения этой задачи.

С этой целью в этом году в государственном бюджете заложили 100 миллионов гривен.

"Нам нужно собрать наши светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов. Украине нужна такая лаборатория не только во времена этой пандемии. В целом это может стать выходом на вызовы будущего", - заявил глава государства.