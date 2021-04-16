RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна вже мала отримати 3,9 млн доз COVID-вакцини. МОЗ пояснює, чому їх немає

Автор: Юлія Струк

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що станом на сьогодні Україна вже мала отримати 3,9 млн доз вакцин від коронавірусу за контрактами. Однак цього не сталося.

Про це він розповів у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

За його словами, дані дози мали отримати вже у цьому півріччі за проплаченими контрактами без урахування ініціативи СOVAX.

"Але контракти і поставки зриваються по всьому світу. Уряди прямо забороняють своїм виробникам відправляти вакцини на експорт", - підкреслив Степанов.

Він зазначив, що у березні Італія заблокувала експорт партії вакцини AstraZeneca в Австралію. А уряд Індії призупинив відправку Україні 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca.

Нагадаємо, в Україну сьогодні прибула перша партія вакцини від коронавірусу через глобальний механізм COVAX. Спецрейс прибув до Києва в аеропорт "Жуляни" і доставив перші 117 тисяч доз вакцини компаній Pfizer і BioNTech.

Як писало РБК-Україна, Україна додатково уклала контракт на 10 млн доз вакцини Pfizer. Очікується, що всі законтрактовані дози вакцини Україна отримає до кінця 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим СтепановВакцина від коронавірусу
Читайте також
Степанов про паспорти вакцинації в Україні: ми готові до будь-якого розвитку подій
У МОЗ розповіли, кого першим вколять вакциною Pfizer
Прогноз погоди