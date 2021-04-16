Україна вже мала отримати 3,9 млн доз COVID-вакцини. МОЗ пояснює, чому їх немає

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що станом на сьогодні Україна вже мала отримати 3,9 млн доз вакцин від коронавірусу за контрактами. Однак цього не сталося.

Про це він розповів у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

За його словами, дані дози мали отримати вже у цьому півріччі за проплаченими контрактами без урахування ініціативи СOVAX.

"Але контракти і поставки зриваються по всьому світу. Уряди прямо забороняють своїм виробникам відправляти вакцини на експорт", - підкреслив Степанов.

Він зазначив, що у березні Італія заблокувала експорт партії вакцини AstraZeneca в Австралію. А уряд Індії призупинив відправку Україні 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca.