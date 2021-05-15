Ляшко пояснив, чому педагогів важливо прищепити від коронавірусу до початку навчального року

Вакцинувати педагогів і всіх, хто працює в освітній сфері, важливо до початку наступного навчального року, оскільки при введенні жорсткого карантину закривати освітні установи не планується. Щеплення вчителям почнуть робити мобільні бригади з 24 травня.

Про це повідомив головний санлікар країни Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами 15 травня.

"Чому зараз ми хочемо їх (працівників освітньої сфери - ред.) вакцинувати? Тому що через місяць у них почнеться сезон відпусток і далі вже вересень. Тому ми їх пріоритетно провакцинуємо і підготуємося до осінньо-зимового періоду", - сказав Ляшко.

Головний санітарний лікар зазначив, що у разі введення жорстких карантинних обмежень у наступному навчальному році, до організації навчання планується підходити інакше - освітні установи не закриватимуть. "Онлайн-освіта не замінить оффлайн-освіту. Ми хочемо, щоб вони працювали навіть в умовах жорсткого карантину", - додав він.

"Педагогів-всіх, що працюють в дитячих садках, школах, установах додаткової освіти, вузах, профтехучилищах - почнуть вакцинувати з 24 травня. Їх будуть вакцинувати мобільні бригади", - уточнив Ляшко.

За його словами, працівники освіти повинні записуватися на щеплення від коронавірусу у керівників своїх закладів. "Далі ті подають списки готових вакцинуватися або в місцеві управління освіти, якщо мова йде про школи, дитсадки або установи позашкільної освіти. Якщо мова йде про професійно-технічні училища - керівники передають списки в ОДА, списки від вузів - В МОН", - зазначив головний санітарний лікар.

За його даними, на 15 травня вже провакциновано 60 163 педагоги. "Це або люди зі старших вікових категорій, або учасники ЗНО. Частина педагогів вже провакцинували препаратом Coronavac - це ті, хто бере участь у проведенні та організації ЗНО", - сказав Ляшко.