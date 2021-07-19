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Україна цього тижня вийде на п'ятий етап вакцинації, - Шмигаль

Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив, що на цьому тижні починається п'ятий етап вакцинації в Україні. Це означає початок останнього етапу, прописаного в національній дорожній карті з імунізації від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

"Цього тижня ми запускаємо п'ятий етап вакцинації. Вакцини в Україні достатньо для того, щоб щепити всіх бажаючих", - зазначив Шмигаль.

За його словами, цього тижня регіони отримають два мільйони доз Moderna, яка призначена для масової вакцинації робочих колективів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на п'ятому етапі вакцинації від COVID дозволять прищеплювати дітей. Імунізація проходитиме за умови відповідних рекомендацій лікарів.

Згідно національного плану вакцинації, на п'ятому етапі вакцинують все населення віком від 18 до 59 років.

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