Украина на этой неделе выйдет на пятый этап вакцинации, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что на этой неделе начинается пятый этап вакцинации в Украине . Это означает начало последнего этапа, прописанного в национальной дорожной карте по иммунизации от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента .

"На этой неделе мы запускаем пятый этап вакцинации. Вакцины в Украине достаточно для того, чтобы прививать всех желающих", - отметил Шмыгаль.

По его словам, на этой неделе регионы получат два миллиона доз Moderna, которая предназначена для массовой вакцинации рабочих коллективов.