Україна готова до піка коронавірусу "Дельта", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність країни до піка коронавірусу "Дельта". Глава держави зазначив, що в найближчі два тижні захворюваність інфекцією піде на спад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського телеканалу ICTV .

За його словами, в найближчі два тижні пік захворюваності коронавірусом "Дельта" почне згасати. Глава держави зазначив, що він має в своєму розпорядженні інформацію з Міністерства охорони здоров'я та Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

"Україна готова. Ми можемо розгорнути 90 тисяч ліжок в інфекційних лікарнях з киснем, з апаратами ШВЛ (штучної вентиляції легенів - ред.)", - додав Зеленський.