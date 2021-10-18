Україна готова до піка коронавірусу "Дельта", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність країни до піка коронавірусу "Дельта". Глава держави зазначив, що в найближчі два тижні захворюваність інфекцією піде на спад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського телеканалу ICTV.
За його словами, в найближчі два тижні пік захворюваності коронавірусом "Дельта" почне згасати. Глава держави зазначив, що він має в своєму розпорядженні інформацію з Міністерства охорони здоров'я та Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
"Україна готова. Ми можемо розгорнути 90 тисяч ліжок в інфекційних лікарнях з киснем, з апаратами ШВЛ (штучної вентиляції легенів - ред.)", - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні пік захворюваності коронавірусом очікується в кінці жовтня - початку листопада.