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Україна готується до святкування Великодня в умовах пандемії, - Шмигаль

Новость на русском → Київ, Понеділок 19 квітня 2021 13:46
Україна готується до святкування Великодня в умовах пандемії, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Святкування Великодня в Україні в цьому році пройде в умовах пандемії. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради під головуванням президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський зазначив, що Україна вже має досвід святкування в умовах пандемії.

"Хоча у нас і триває вакцинація, проте скупчення людей сьогодні досі становлять загрозу. Я особисто розумію, наскільки важливий свято Пасхи, але пандемія коригує наші плани. Упевнений, у всіх нас буде ще багато спільних свят попереду, і ми знову будемо збиратися з родиною і друзями, але в цьому році нам треба бути розважливими", - підкреслив президент.

Своєю чергою Шмигаль заявив, що "держава готується до Великодніх свят в умовах пандемії".

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України заявило, що не планує ініціювати нові обмеження на великодні та травневі свята. У МОЗ вважають, що адаптивний карантин демонструє свою дієвість.

При цьому в Києві карантин можуть посилити на Великдень. Місто вже готує додаткові заходи, щоб запобігти інфекційний вибух.

Також додаткові обмеження на Великдень планують ввести у Львові.

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