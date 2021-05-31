Україна, Грузія та Молдова просять ЄС розробити для них механізм надання вакцин

Уряди України, Молдови та Грузії підписали спільне звернення на адресу Президента Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн з проханням розробити механізм надання вакцин проти коронавірусу для країн "Східного партнерства". Як приклад пропонується взяти принцип, який нещодавно було застосовано до країн Західних Балкан.
Про це повідомляє урядовий портал.
Зазначається, що звернення було підписано в рамках нещодавно започаткованого тристороннього формату посиленої співпраці з європейської інтеграції між Україною, Грузією та Молдовою.
У своєму листі до очільниці ЄК Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі та в.о. Прем’єр-міністра, Міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокой звернулися до Європейської Комісії з проханням розробити Механізм передачі вакцини ЄС для країн ініціативи "Східного партнерства" за тим самим принципом, який нещодавно було застосовано до країн Західних Балкан.
Політики впевнені, що такий підхід у поєднанні з іншими зусиллями країн-партнерів може допомогти уникнути проблем нестачі вакцини та забезпечити її необхідну кількість у розумні терміни.
"Країни Асоційованого Тріо переконані, що лише об’єднані зусилля усіх партнерів допоможуть відновити рівновагу у темпах вакцинації в державах-членах і країнах партнерах ЄС, що своєю чергою сприятиме якнайшвидшому подоланню викликаної пандемією COVID-19 епідеміологічної кризи", - йдеться в повідомленні.
Раніше у ВООЗ попередили, що міжнародний механізм COVAX розподілу вакцин від коронавірусу може в червні зіткнутися з нестачею близько 190 млн доз препарату. Причиною цього у ВООЗ назвали різке зростання захворюваності на COVID-19 в Індії.