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У ВООЗ заявили про загрозу дефіциту 190 млн доз вакцин від коронавірусу за програмою COVAX

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Женева, Четвер 27 травня 2021 21:43
У ВООЗ заявили про загрозу дефіциту 190 млн доз вакцин від коронавірусу за програмою COVAX Фото: програма COVAX може зіткнутися з дефіцитом вакцин від коронавірусу (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міжнародний механізм covax розподілу вакцин від коронавірусу може в червні зіткнутися з нестачею близько 190 млн доз препарату. Причиною цього у ВООЗ назвали різке зростання захворюваності COVID-19 в Індії.

Про це на своєму сайті повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

"Ніколи в цій пандемії ми не бачили такої гострої потреби дивитися в майбутнє і не спиратися на розрізнені досягнення, досягнуті до теперішнього часу", - наголошується в повідомленні організації.

Відзначається ,що"жахливий сплеск коронавірусу в Індії жорстоко вплинув на постачання в рамках програми COVAX у другому кварталі 2021 року". "До кінця червня ми зіткнемося з нестачею 190 млн доз", - уточнили у ВООЗ.

В організації відзначили, що незважаючи на ситуацію в Індії, COVAX матиме досить великі обсяги, доступні пізніше в поточному році завдяки угодам, які вже укладені з декількома виробниками. "Якщо ми не вирішимо поточний терміновий дефіцит, наслідки можуть бути катастрофічними", - резюмували у організації.

Нагадаємо, раніше глава ВООЗ Тедрос Адан Гебрейсус заявив, що до вересня 2021 року Всі країни повинні вакцинувати від COVID не менше 10% свого населення. А до кінця року цей показник повинен скласти не менше 30%.

Зазначимо, раніше ВООЗ закликала багаті країни поділитися вакциною від COVID-19, а не вакцинувати дітей.

Як писало РБК-Україна, ВООЗ заявляла, що відновлювати міжнародні поїздки все ще небезпечно.

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