Україна йде за помірним сценарієм COVID, але все може швидко змінитися, - Кузін

За його словами, зараз багато різних прогнозів розвитку пандемії COVID в Україні, але в довгостроковій перспективі вони погано працюють.

"Всі прогнози показують стрімке зростання захворюваності в листопаді і переповнену систему охорони здоров'я", - уточнив він.

Кузін також підкреслив, що ВООЗ спільно з Національною службою здоров'я України розробила три можливі сценарії розвитку подій.

"...оптимістичний, песимістичний і помірний, за яким ми зараз якраз рухаємося, але ситуація може швидко змінюватися", - зазначив головний санітарний лікар.

Він додав, що на рівні кожної області є ще дві-три резервні лікарні для прийому пацієнтів з COVID. На сьогодні налічується близько 40 000 ліжок, при погіршенні ситуації можна розгорнути до 70 000, а з урахуванням резервних - до 90 000 ліжок

"Але ми маємо розуміти, що при навантаженні в 70 000 система охорони здоров'я вже не може адекватно надавати ургентну медичну допомогу, тобто можуть виникнути проблеми з плановими операціями, з лікуванням інфарктів, інсультів, інших хвороб. Тому МОЗ сьогодні закликає всіх вакцинуватися, щоб не допустити цього", - зазначив Кузін.