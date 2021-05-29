Україна в червні отримає понад 1 млн доз вакцин від COVID. Ляшко розповів яких

Україна в червні отримає понад мільйон доз вакцин від COVID . Очікуються поставки від компаній Pfizer і AstraZeneca.

Про це на зустрічі з журналістами заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, до кінця червня в Україні буде мінімум 3,7 млн доз вакцин від COVID-19 - разом з тими, які вже прибули. З цієї кількості - 1,5 млн доз вакцини компанії Sinovac (Coronovac).

"500 тисяч доз Coronovac розвезли, ще 500 тисяч розвезуть наступного тижня. У середині червня буде завершено лабораторний контроль ще 500 тисяч доз препарату", - зазначив Ляшко.

Він також підкреслив, що вже приїхали 473 тис. доз Pfizer від COVAX, ще стільки ж очікується після 7 червня.

"І плюс буде до кінця червня 500 тис. Pfizer, куплених за контрактом, які вже почали поставляти в Україну. І ще 700 тис. доз - це AstraZeneca, яку ми очікуємо від COVAX", - додав міністр.