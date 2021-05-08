RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна без "червоних зон" карантину. Які обмеження діють по всій країні (повний список)

Автор: Юлія Струк

Адаптивний карантин у країні продовжує працювати. Станом на сьогодні жодна область не перебуває у "червоній" зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Отже, на території країни діють обмеження, які встановлені для жовтого рівня епіднебезпеки, відповідно до яких забороняється:

  • перебування у громадських будинках і транспорті без вдягнутих масок;
  • проведення масових заходів за участю більше ніж 1 особа на 4 кв. м або 50% зайнятості залу;
  • перевезення пасажирів понад місця, які визначені для сидіння;
  • проведення дискотек, робота нічних клубів, банкети в закладах громадського харчування;
  • робота закладів громадського харчування після 24 години і до 7 ранку та при неможливості забезпечити відстань між столами на рівні 2 метрів;
  • спортивні зали та фітнес-центри не більше однієї людини на 10 метрів квадратних;
  • перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні;
  • самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
  • діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторно-курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні послуги, реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, а також стаціонарних відділень первинного та складного протезування протезно-ортопедичних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку);
  • відвідування закладів освіти здобувачами у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більш як 50% здобувачів освіти та персоналу закладу;
  • проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів).

Під забороною і діяльність бізнесу, обслуговуючого відвідувачів, у якого:

  • не нанесено маркування для перебування у черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менш як 1,5 метра;
  • не забезпечені працівники засобами індивідуального захисту, зокрема захисними масками або респіраторами, та не здійснюється належний контроль за їх використанням;
  • обслуговуються покупці без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, за винятком обслуговування за межами будівлі суб’єкта господарювання (через вікна видачі, тераси тощо);
  • не забезпечується централізований збір використаних засобів індивідуального захисту в окремі контейнери (урни).

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я підбило підсумки перебування регіонів у "червоній" зоні карантину. В середньому регіони перебували в умовах жорсткого карантину 37 днів.

Як писало РБК-Україна, станом на 7 травня в Україні лише один регіон залишався у "червоній" зоні карантину - Сумська область. У п'ятницю у "жовту" зону перейшли Запорізька і Полтавська області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КарантинКоронавірус