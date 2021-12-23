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Україна може почати виробляти ліки та вакцини від COVID у 2022 році: названо умову

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Київ, Четвер 23 грудня 2021 11:38
Україна може почати виробляти ліки та вакцини від COVID у 2022 році: названо умову Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві охорони здоров’я сподіваються, що Україна вже у наступному році зможе почати виробляти ліки та вакцини від коронавірусу. Мова йде про виробництво за патентом двох американських фармацевтичних компаній Pfizer і Merck.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, якого цитує "Голос Америки".

"Україна мріє виробляти і пігулки, і вакцини. І ми зверталися до виробників. Якщо подивитися сьогодні, то ми є у шорт-листі і Pfizer, і Merck - Україна як потенційна країна для локалізації виробництва або для того, щоб ми за патентом виробляли на території нашої країни", - розповів Ляшко.

За його словами, для цього в нашої країни є можливості, а також держава зарекомендувала себе як надійного партнера:

"Те партнерство, яке зараз відбувається між нами й Сполученими Штатами Америки, нам дає надію, що ми це все зробимо", - резюмував Ляшко.

Нагадаємо, за словами глави МОЗ, завод фармацевтичної компанії "Лекхім" в Харкові зможе розливати більш як 10 000 доз вакцини від COVID на годину. Процес планують запустити вже у 2022 році.

Раніше повідомлялося, що в Польщі почали тестувати українську вакцину від коронавірусу, а випробування проводяться на мишах в інституті в Гданську.

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