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Україна наростила можливості для зберігання вакцини Pfizer: вистачить на 2021-2022

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Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 11:59
Україна наростила можливості для зберігання вакцини Pfizer: вистачить на 2021-2022 Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Україна наростила можливості для зберігання вакцин в умовах наднизьких температур з 200 000 до 6 млн доз. При такій температурі зберігається вакцина від COVID-19 американської компанії Pfizer, яка широко застосовується в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що МОЗ спільно з міжнародними партнерами продовжує розширювати можливості холодового ланцюга для зберігання і транспортування вакцин, які потребують наднизьких температур - від -60 до -80.

"Це означає, що Україна зможе забезпечити зберігання в ультрахолодовому режимі всієї вакцини, яка буде надходити в 2021 і 2022 роках. Це було однією з умов контрактів на її постачання до України на 2022-2023 роки", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Зокрема, для зберігання вакцини Pfizer на регіональних складах встановили понад 50 морозильників, які дозволяють в середньому зберігати до 40 тисяч доз вакцини. Тобто, загальні можливості зберігання на обласних складах досягли 2 млн доз.

Додатково у великих регіональних центрах (Дніпро, Одеса, Харків і Львів) найближчим часом будуть встановлені морозильні камери з можливістю зберігання до 200 000 доз вакцини. Ще 10 таких морозильних камер будуть встановлені на національному складі.

Зазначимо, до кінця року Україна має отримати ще 7,5 млн доз вакцини Comirnaty/Pfizer.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна продовжила контракт з Pfizer, згідно з яким наша країна буде щорічно отримувати 25 млн доз вакцини від коронавірусу.

Також стало відомо, що BioNTech і Pfizer тестують вакцину від нового варіанту COVID.

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