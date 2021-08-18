ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна одна з перших у списку третіх країн, чий COVID-сертифікат визнає ЄС, - Ляшко

Новость на русском →
Київ, Середа 18 серпня 2021 00:59
Україна одна з перших у списку третіх країн, чий COVID-сертифікат визнає ЄС, - Ляшко Фото: міністр охорони здоров'я заявляє, що Україна одна з перших у списку третіх країн, чий COVID-сертифікат визнає ЄС (flickr)
Автор: Анна Полисученко

Україна одна з перших у списку третіх країн, чий COVID-сертифікат визнає ЄС. Це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське радіо".

У той же час на території України будуть визнаватися європейські сертифікати.

"Я анонсую: Україна одна з перших у списку третіх країн, тобто не членів Європейського Союзу, отримає доступ, і український паспорт буде визнаний і повністю буде використовуватися, як і Європейський сертифікат на території ЄС. І так само європейські сертифікати будуть визнаватися у нас. Це буде зроблено ось-ось", - сказав він.

Віктор Ляшко анонсував прес-брифінг 20 серпня щодо участі Міністерства охорони здоров'я та Міністерства цифрової трансформації по СOVID-сертифікатам.

Раніше ми писали, що у "Дія" запустили бета-тестування COVID-сертифікатів на Android.

Крім того, минулого тижня український covid-сертифікат в "Дія" вийшов на останній технічний етап схвалення в ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олег Ляшко Мінстерство охорони здоров'я України Коронавірус Вакцина від коронавірусу
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус