Україна скасувала самоізоляцію і тести для жителів ОРДЛО та Криму

З 17 червня послаблюється карантин в Україні і від жителів окупованих територій при прибутті через КПВВ не вимагають здавати тести на COVID або проходити самоізоляцію. Це пов'язано з тим, що в Україні встановлено "зелену" зону.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій .

Повідомляється, що від обов'язкової самоізоляції та обсервації звільняються ті, хто прибуває з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Криму і Севастополя.

"Також на період, коли на території України встановлено "зелений" рівень епідемічної небезпеки, поточний контроль за допомогою мобільного додатку "Вдома" не здійснюється", - йдеться в повідомленні.

Окремо звертають увагу на те, що на період "зеленого" рівня не потрібні також ПЛР-тести. Таким чином, українська сторона зняла обмеження, з якими жителі окупованих територій стикалися на КПВВ.