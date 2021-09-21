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Україна переходить у "жовту" зону карантину з 23 вересня

Автор: Валерія Поліщук

Україна перейде в" жовту " зону адаптивного карантину з 23 вересня. Таке рішення було прийнято Держкомісією з питань ТЕБ і НС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду.

Так, в Україні почнуть діяти такі обмеження:

  • школи, дитсадки та вузи працюють за умови 80% вакцинованого персоналу принаймні однією дозою;
  • заборонений масові заходи за участю більше однієї людини на 4 кв. метра площі території або з наповненістю залів більше двох третин місць в кожному окремому залі;
  • не більше чотирьох чоловік за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами-мінімум 1,5 метра;
  • кінотеатри та інші Заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;
  • спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть при обмеженні кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.

При цьому обмеження не діятимуть, якщо 80% учасників, організаторів заходів або працівників закладів мають принаймні одне щеплення від COVID або негативний ПЛР або експрес-тест (діє 72 години). Підтвердити вакцинацію можна буде за допомогою covid-сертифіката.

Також залишаються обов'язковими-носіння масок в закладах і громадському транспорті, а також дотримання дистанції в 1,5 метра.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення продовжити карантин в Україні до 31 Грудня.

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