Україна переходить у "жовту" зону карантину з 23 вересня

Україна перейде в" жовту " зону адаптивного карантину з 23 вересня. Таке рішення було прийнято Держкомісією з питань ТЕБ і НС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду.
Так, в Україні почнуть діяти такі обмеження:
При цьому обмеження не діятимуть, якщо 80% учасників, організаторів заходів або працівників закладів мають принаймні одне щеплення від COVID або негативний ПЛР або експрес-тест (діє 72 години). Підтвердити вакцинацію можна буде за допомогою covid-сертифіката.
Також залишаються обов'язковими-носіння масок в закладах і громадському транспорті, а також дотримання дистанції в 1,5 метра.
Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення продовжити карантин в Україні до 31 Грудня.