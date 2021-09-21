Украина переходит в "желтую" зону карантина с 23 сентября

Украина перейдет в "желтую" зону адаптивного карантина с 23 сентября. Такое решение было принято Госкомиссией по вопросам ТЭБ и ЧС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.
Так, в Украине начнут действовать такие ограничения:
При этом ограничения не будут действовать, если 80% участников, организаторов мероприятий или работников заведений имеют по крайней мере одну прививку от COVID или отрицательный ПЦР или экспресс-тест (действует 72 часа). Подтвердить вакцинацию можно будет с помощью COVID-сертификата.
Также остаются обязательными - ношение масок в заведениях и общественном транспорте, а также соблюдение дистанции в 1,5 метра.
Напомним, Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 31 декабря.