Україна вже отримала майже 19 млн доз COVID-вакцин
Фото: в Україну надійшло майже 19 млн доз вакцин від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Україна отримала уже майже 19 млн доз вакцин від COVID-19. Для українців всі вакцини доступні та безкоштовні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Наразі щепитися можуть всі охочі у найближчому пункті вакцинації.
"Уже майже 19 млн доз вакцин від COVID-19 отримала Україна від початку вакцинальної кампанії", - йдеться в повідомленні.
Серед них:
- CoronaVac - 8,2 млн доз
- Pfizer - 4 млн доз
- AstraZeneca - 4, 8 млн доз
- Moderna - 2 млн доз
Раніше повідомлялося, що Україна отримає в серпні і вересні близько 6,5 млн доз вакцини від коронавірусу.
Також РБК-Україна писало, що МОЗ розриває контракт на поставку COVID-вакцин з Індії.