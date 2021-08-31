Україна вже отримала майже 19 млн доз COVID-вакцин

Україна отримала уже майже 19 млн доз вакцин від COVID-19. Для українців всі вакцини доступні та безкоштовні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ .

"Уже майже 19 млн доз вакцин від COVID-19 отримала Україна від початку вакцинальної кампанії", - йдеться в повідомленні.

Наразі щепитися можуть всі охочі у найближчому пункті вакцинації.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає в серпні і вересні близько 6,5 млн доз вакцини від коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що МОЗ розриває контракт на поставку COVID-вакцин з Індії.