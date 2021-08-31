ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина уже получила почти 19 млн доз COVID-вакцин

Новина українською →
Вторник 31 августа 2021 11:13
Украина уже получила почти 19 млн доз COVID-вакцин Фото: в Украину поступило почти 19 млн доз вакцин от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Украина получила уже почти 19 млн доз вакцин от COVID-19. Для украинцев все вакцины доступны и бесплатны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Сейчас прививаться могут все желающие в ближайшем пункте вакцинации.

"Уже почти 19 млн доз вакцин от COVID-19 получила Украина от начала вакцинальной кампании", - говорится в сообщении.

Среди них:

  • CoronaVac - 8,2 млн доз
  • Pfizer - 4 млн доз
  • AstraZeneca - 4, 8 млн доз
  • Moderna - 2 млн доз

Ранее сообщалось, что Украина получит в августе и сентябре около 6,5 млн доз вакцины от коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что Минздрав разрывает контракт на поставку COVID-вакцин из Индии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина Коронавирус Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе