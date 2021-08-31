Украина уже получила почти 19 млн доз COVID-вакцин
Фото: в Украину поступило почти 19 млн доз вакцин от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украина получила уже почти 19 млн доз вакцин от COVID-19. Для украинцев все вакцины доступны и бесплатны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Сейчас прививаться могут все желающие в ближайшем пункте вакцинации.
"Уже почти 19 млн доз вакцин от COVID-19 получила Украина от начала вакцинальной кампании", - говорится в сообщении.
Среди них:
- CoronaVac - 8,2 млн доз
- Pfizer - 4 млн доз
- AstraZeneca - 4, 8 млн доз
- Moderna - 2 млн доз
Ранее сообщалось, что Украина получит в августе и сентябре около 6,5 млн доз вакцины от коронавируса.
Также РБК-Украина писало, что Минздрав разрывает контракт на поставку COVID-вакцин из Индии.