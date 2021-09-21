Україна отримала ще 159 тисяч доз вакцини CoronaVac у межах COVAX

Україна отримала 159 тисяч доз вакцини китайського виробництва CoronaVac у межах COVAX. Доставив вакцину Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ .

Вакцина CoronaVac (Vero Cell [Інактивована]) схвалена ВООЗ для екстреного використання, що означає, що продукт відповідає міжнародним стандартам безпеки, ефективності та умов виробництва.

Як і інші вакцини та товари в рамках COVAX, Україна отримує цю партію безоплатно.

Разом із цією поставкою, на сьогоднішній день ЮНІСЕФ доставив Україні 4 485 510 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та CoronaVac) від імені COVAX.