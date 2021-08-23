Україна отримає в серпні і вересні близько 6,5 млн доз вакцини від коронавірусу, - МОЗ

Україна протягом серпня і вересня отримає близько 6,5 млн доз вакцин проти коронавірусу. Зараз на прищепних пунктах знаходиться майже 10 млн доз препаратів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.
"Вакцини продовжують надходити. У серпні будуть ще постачання і у вересні. Мінімум 6,5 мільйона доз вакцини прийде", - сказав Ляшко на брифінгу Київського саміту перших леді і джентльменів.
За його словами, на сьогодні в пунктах вакцинації і у мобільних бригад знаходиться близько 9,5 млн доз препаратів проти COVID-19.
Нагадаємо, раніше Ляшко назвав кращу вакцину від коронавірусу.
Відзначимо, глава МОЗ Віктор Ляшко сказав в інтерв'ю РБК-Україна, в Україні поки нема потреби в примусової вакцинації від коронавірусу.