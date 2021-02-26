Україна отримає ще 10 млн доз вакцини Novavax, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов анонсував нові поставки вакцини від коронавірусу в країну. Компанія Novavax надасть Україні ще 10 млн вакцин.
Про це Степанов сказав в ефірі "Право на владу".
Він наголосив, що Serum Institute of India (який виробляє вакцину Novavax) - це найбільший виробник вакцин у світі. Він виробляє 25 видів вакцин, схвалених ВООЗ та постачає їх в 170 країн світу.
"10 млн вакцин нас ще очікує, розробленої компанією Novavax", - сказав очільник МОЗ.
Водночас, терміни поставок він не назвав.
Крім того, за словами Степанова Україна має отримати за ініціативою COVAX вакцину Pfizer. Також у МОЗ очікують на договір про поставки вакцин безпосередньо із компанією Pfizer.
Нагадаємо 23 лютого 2021 року, до України доставили першу партію вакцини від коронавірусу. Препарат компанії AstraZeneca буде використовуватися на першій стадії вакцинації українців.
РБК-Україна писало, що щеплення другою дозою вакцини від коронавірусу AstraZeneca будуть робити через 4-12 тижнів після введення першої дози вакцини.