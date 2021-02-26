Україна отримає ще 10 млн доз вакцини Novavax, - Степанов

Він наголосив, що Serum Institute of India (який виробляє вакцину Novavax) - це найбільший виробник вакцин у світі. Він виробляє 25 видів вакцин, схвалених ВООЗ та постачає їх в 170 країн світу.

"10 млн вакцин нас ще очікує, розробленої компанією Novavax", - сказав очільник МОЗ.

Водночас, терміни поставок він не назвав.

Крім того, за словами Степанова Україна має отримати за ініціативою COVAX вакцину Pfizer. Також у МОЗ очікують на договір про поставки вакцин безпосередньо із компанією Pfizer.