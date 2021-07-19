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Україна отримає тести для виявлення "Дельта"-штаму коронавірусу, - Ляшко

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Київ, Понеділок 19 липня 2021 20:08
Україна отримає тести для виявлення "Дельта"-штаму коронавірусу, - Ляшко Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) цього тижня поставить Україні тести для виявлення "Дельта"-штаму коронавірусу. Це дозволить не тільки виявляти хворих цим варіантом інфекції, але і її поширення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

"На цьому тижні Україна отримає від ВООЗ постачання ПЛР-тестів, які реагують тільки на "Дельту". Це нам дозволить поряд з секвенуванням проводити ПЛР-тестування", - сказав він в інтерв'ю експерту ЮНІСЕФ.

Міністр пояснив, що тести дозволять відібрати матеріал, дослідити його і в разі позитивного результату "поставити його на іншу плашку і досліджувати, а не "Дельта" це".

"Так ми зможемо подивитися, чи не циркулює у нас "Дельта", - уточнив він.

Нагадаємо, раніше Ляшко заявив, що в Україні присутній штам "Дельта" і через місяць-два цей варіант витіснить інші варіанти коронавірусу.

Зазначимо, в Україні на сьогодні офіційно підтверджено чотири випадки зараження "Дельта" штамом коронавірусу.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, як Україна готується до поширення штаму "Дельта".

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