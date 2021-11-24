Щонайменше 17 млн осіб до кінця року. Україна повідомила МВФ про плани на вакцинацію

Україна повідомила Міжнародному валютному фонду про плани вакцинувати від коронавірусу не менше 17 млн осіб до кінця року. А також провести аудит витрачених на дороги коштів "ковідного" фонду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст оновленого меморандуму з МВФ.
"Визнаючи, що зусилля з вакцинації є ключовими для підтримки економічного відновлення, ми забезпечили достатній запас вакцин і прагнемо вакцинувати як мінімум 17 мільйонів осіб до кінця 2021 року", - йдеться в меморандумі.
Також українська сторона пообіцяла до кінця року завершити аудит 13,3 млрд гривень, які були виділені з "ковідного" фонду на будівництво доріг.
"Ми передали 212 справ правоохоронним органам і зобов'язуємося повністю співпрацювати з будь-якими потенційними кримінальними розслідуваннями щодо витрат, пов'язаних з COVID-19, в тому числі шляхом надання доступу до доказів, зібраних в рамках процесу аудиту", - йдеться в документі.
Зазначимо, станом на 24 листопада понад 13 млн українців отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID, повністю імунізовано понад 10 млн.
Детальніше про меморандум читайте в матеріалі РБК-Україна "Умови меморандуму з МВФ: що і коли має виконати Україна".