Україна може піти на національний локдаун і до 25 жовтня, - Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна може піти на національний локдаун і до 25 жовтня, і після. Він заявив, що не слід прив'язуватися до якоїсь певної дати.

Про це заступник міністра охорони здоров'я розповів в інтерв'ю виданню НВ.

Таким чином він прокоментував побоювання серед українців, що після виборів 25 жовтня Україну закриють на жорсткий карантин.

"Повторюся: ніхто нікого закриватиме, якщо ми дотримуватимемося протиепідемічних норм, і епідемію можна буде контролювати. Люди не дотримуються цих норм, поки хтось із їхніх близьких не потрапляє до лікарні, особливо до реанімації", - підкреслив Ляшко.

Головний санлікар заявив, що до дати не варто прив'язуватися, оскільки значення має лише зростання кількості випадків інфікування коронавірусом.

"Щодо національного локдауну, то я б не прив’язувався до будь-якої дати. На локдаун можна піти і раніше 25 жовтня, і пізніше. Залежить тільки від зростання кількості випадків інфікування коронавірусом... Ізраїль уже пішов. Тут мало сподіватися на те, що ми не повторимо цей досвід, хоча потрібно все для цього робити", - сказав він.

Нагадаємо, в Ізраїлі з 25 вересня вводиться повний карантин на два тижні для боротьби з другою хвилею коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, Ляшко раніше підкреслював, що йому ніколи не буде соромно за введення у березні жорсткого карантину.