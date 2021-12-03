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Україна пройшла позначку в 25 млн проведених щеплень від коронавірусу

Автор: Марія Кучерявець

Станом на 3 грудня в Україні зроблено більш як 25 млн щеплень від коронавірусу. Зокрема, 43,8% дорослого населення отримали принаймні одне щеплення, а 37,2% пройшли повний курс вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За минулу добу, 2 грудня в Україні 206 710 людей вакциновано проти коронавірусу.

З яких одну дозу вакцини отримали 70 581 людина, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 136 129.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 13 610 070 людей.

З них отримали одну дозу вакцини - 13 610 068 людей, а повністю імунізовані та отримали дві дози - 11 549 490 людей.

У загальній кількості в країні проведено 25 159 558 щеплень.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 13 777 людей, а померли - 509.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКарантинВакцина від коронавірусу