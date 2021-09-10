Україна встановила новий добовий рекорд щеплень проти COVID-19

В Україні за минулу добу від коронавірусу вакцинували рекордну кількість людей. Щеплення отримали 173 615 громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.
Зокрема, одну дозу отримали - 67 042 людини, повністю імунізовані (отримали дві дози) - 106 573.
Так, минулої доби населення імунізували:
Загалом, від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 5 789 254 людини.
Так, отримали одну дозу - 5 789 252 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 4 618 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
У загальній кількості в Україні проведено 10 407 825 щеплень.
Нагадаємо, попередній рекорд щеплень від коронавірусу в Україні становив 173 435, його зафіксували 27 серпня.