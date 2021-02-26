Україна веде переговори з Ізраїлем про отримання вакцини Pfizer

Україна веде переговори з урядом Ізраїлю про отримання партії вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Остаточних домовленостей з цього питання ще немає.
Про це РБК-Україна повідомило джерело, дотичне до переговорного процесу.
Як пояснив співрозмовник, остаточних домовленостей ще немає, а переговори ще тривають.
"Чи буде це платно або безплатно поки не можна сказати, оскільки цю інформацію можна буде оголосити лише після того, коли буде укладено договори", - сказало джерело.
За словами джерела, інформація про домовленості, яку вдень опублікувала одна з народних депутатів, "поставила під удар подальший хід переговорів".
"Сподіваємося, що дипломатам вдасться згладити цю ситуацію протягом декількох днів", - додав співрозмовник.
Нагадаємо, сьогодні народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що Україна отримає 10 млн доз вакцини Pfizer. Вона розповіла, що отримала цю інформацію від українського посла в Ізраїлі.
Як відомо, 23 лютого в Україну прибула першу партія вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca.
Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував поставку в Україну 10 млн доз вакцини Novavax.