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Україна веде переговори з Ізраїлем про отримання вакцини Pfizer

Автор: Уляна Безпалько

Україна веде переговори з урядом Ізраїлю про отримання партії вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Остаточних домовленостей з цього питання ще немає.

Про це РБК-Україна повідомило джерело, дотичне до переговорного процесу.

Як пояснив співрозмовник, остаточних домовленостей ще немає, а переговори ще тривають.

"Чи буде це платно або безплатно поки не можна сказати, оскільки цю інформацію можна буде оголосити лише після того, коли буде укладено договори", - сказало джерело.

За словами джерела, інформація про домовленості, яку вдень опублікувала одна з народних депутатів, "поставила під удар подальший хід переговорів".

"Сподіваємося, що дипломатам вдасться згладити цю ситуацію протягом декількох днів", - додав співрозмовник.

Нагадаємо, сьогодні народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що Україна отримає 10 млн доз вакцини Pfizer. Вона розповіла, що отримала цю інформацію від українського посла в Ізраїлі.

Як відомо, 23 лютого в Україну прибула першу партія вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував поставку в Україну 10 млн доз вакцини Novavax.

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Новини України УкраїнапоставкиІзраїльпереговоривакцина від коронавірусу
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